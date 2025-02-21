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США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах - 21.02.2025, ПРАЙМ
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США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах
США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах - 21.02.2025, ПРАЙМ
США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T01:14+0300
2025-02-21T01:14+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и украинские источники. По словам источника, несколько помощников Зеленского убеждают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему оправдать поддержку Украины со стороны США. "В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал источник. Источники с обеих сторон говорят, что сделка становится все более вероятной. Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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мировая экономика, общество , сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, washington post
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Washington Post
01:14 21.02.2025
 
США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах

Axios: США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и украинские источники.
По словам источника, несколько помощников Зеленского убеждают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему оправдать поддержку Украины со стороны США.
"В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал источник.
Источники с обеих сторон говорят, что сделка становится все более вероятной.
Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийДональд ТрампWashington Post
 
 
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