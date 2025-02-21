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США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией - 21.02.2025, ПРАЙМ
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США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией - 21.02.2025, ПРАЙМ
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:11+0300
2025-02-21T10:11+0300
политика
россия
сша
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times. Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
10:11 21.02.2025
 
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией

NYT: США стремятся не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с РФ

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.
В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
"Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times.
Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7
Вчера, 16:15
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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