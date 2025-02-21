https://1prime.ru/20250221/ssha-855127983.html
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией - 21.02.2025, ПРАЙМ
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:11+0300
2025-02-21T10:11+0300
2025-02-21T10:11+0300
политика
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times. Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".
https://1prime.ru/20250220/rossiya-855109861.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией
NYT: США стремятся не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с РФ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников.
В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
"Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times.
Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".
США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7