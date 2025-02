https://1prime.ru/20250221/ssha-855127983.html

США хотят не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с Россией

2025-02-21T10:11+0300

политика

россия

сша

украина

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике G7 по ситуации на Украине помешало переговорам с Россией, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Чиновники из администрации Трампа дали понять, что они хотят чего-то другого и покороче, чем заявление, которое вышло при бывшем президенте Джо Байдене... и пытаются гарантировать, что оно не помешает... переговорам, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в сообщении New York Times. Также, по словам одного из собеседников издания, представители США выразили желание убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине является "нарушением суверенитета".

2025

