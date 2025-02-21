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ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке - 21.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке
ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке
Решения по ключевой ставке принимает совет директоров Банка России на заседаниях, которые начинаются утром в пятницу, при этом с момента утверждения решения до... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:36+0300
2025-02-21T15:36+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Решения по ключевой ставке принимает совет директоров Банка России на заседаниях, которые начинаются утром в пятницу, при этом с момента утверждения решения до его публикации эта информация защищена от разглашения законом, разъяснил ЦБ, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. "Решения по ключевой ставке принимает совет директоров Банка России... На заседании, которое начинается утром в пятницу, члены совета директоров высказывают свои мнения и после обсуждения голосуют за решение по ключевой ставке, а затем обсуждают текст пресс-релиза и утверждают его окончательную редакцию", - сказано в сообщении. Отмечается, что с того момента, как утверждается решение по ставке и пресс-релиз, и до их опубликования на сайте Банка России, эта информация является инсайдерской, она защищена от разглашения законом и специальными внутренними процедурами. Никто из участников совета директоров не покидает зал заседаний, пока пресс-релиз не будет опубликован. "Перед каждым заседанием проводится большая работа, она начинается примерно за четыре недели до заседания. В ней участвуют аналитики и эксперты из разных департаментов и территориальных учреждений Банка России. Они готовят большой набор аналитических материалов, обновляют расчеты и прогнозы", - указал регулятор. Отвечая на вопрос, какие данные используются для решения по ключевой ставке, регулятор отметил, что смотрит на все, что может влиять на экономику и инфляцию: это данные Росстата, Минфина, опросов предприятий и домашних хозяйств, отчетность банков и многое другое. "Мы смотрим на все данные в комплексе, анализируем с помощью современных экономико-математических методов и строим прогнозы. Наша задача в итоге определить, что в экономике может отклонить инфляцию от цели и в какую сторону. И наши решения по ставке направлены на то, чтобы это отклонение минимизировать", - заключается в сообщении.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
15:36 21.02.2025
 
ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке

Банк России объяснил, как принимает решение по ключевой ставке

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Решения по ключевой ставке принимает совет директоров Банка России на заседаниях, которые начинаются утром в пятницу, при этом с момента утверждения решения до его публикации эта информация защищена от разглашения законом, разъяснил ЦБ, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
"Решения по ключевой ставке принимает совет директоров Банка России... На заседании, которое начинается утром в пятницу, члены совета директоров высказывают свои мнения и после обсуждения голосуют за решение по ключевой ставке, а затем обсуждают текст пресс-релиза и утверждают его окончательную редакцию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с того момента, как утверждается решение по ставке и пресс-релиз, и до их опубликования на сайте Банка России, эта информация является инсайдерской, она защищена от разглашения законом и специальными внутренними процедурами. Никто из участников совета директоров не покидает зал заседаний, пока пресс-релиз не будет опубликован.
"Перед каждым заседанием проводится большая работа, она начинается примерно за четыре недели до заседания. В ней участвуют аналитики и эксперты из разных департаментов и территориальных учреждений Банка России. Они готовят большой набор аналитических материалов, обновляют расчеты и прогнозы", - указал регулятор.
Отвечая на вопрос, какие данные используются для решения по ключевой ставке, регулятор отметил, что смотрит на все, что может влиять на экономику и инфляцию: это данные Росстата, Минфина, опросов предприятий и домашних хозяйств, отчетность банков и многое другое.
"Мы смотрим на все данные в комплексе, анализируем с помощью современных экономико-математических методов и строим прогнозы. Наша задача в итоге определить, что в экономике может отклонить инфляцию от цели и в какую сторону. И наши решения по ставке направлены на то, чтобы это отклонение минимизировать", - заключается в сообщении.
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