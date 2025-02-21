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Банк России сообщил, как топ-10 банков снизили ставки по вкладам

Банк России сообщил, как топ-10 банков снизили ставки по вкладам - 21.02.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил, как топ-10 банков снизили ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля 2025 года... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T18:47+0300

2025-02-21T18:47+0300

2025-02-21T18:47+0300

экономика

банки

ставки по вкладам

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля 2025 года снизилась на 0,38 процентного пункта и достигла 21,06% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250220/bank-855097770.html

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банки, ставки по вкладам