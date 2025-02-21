https://1prime.ru/20250221/stolknovenie-855136293.html

В порту Новороссийска столкнулись два судна

В порту Новороссийска столкнулись два судна - 21.02.2025, ПРАЙМ

В порту Новороссийска столкнулись два судна

Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T14:19+0300

2025-02-21T14:19+0300

2025-02-21T14:20+0300

происшествия

новороссийский морской торговый порт

столкновение судов

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КРАСНОДАР, 21 фев – ПРАЙМ. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал. "В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.-0-

https://1prime.ru/20250213/stolknovenie-854912291.html

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новороссийский морской торговый порт, столкновение судов