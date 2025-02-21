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В порту Новороссийска столкнулись два судна - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В порту Новороссийска столкнулись два судна
В порту Новороссийска столкнулись два судна - 21.02.2025, ПРАЙМ
В порту Новороссийска столкнулись два судна
Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:19+0300
2025-02-21T14:20+0300
происшествия
новороссийский морской торговый порт
столкновение судов
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КРАСНОДАР, 21 фев – ПРАЙМ. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал. "В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.-0-
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новороссийский морской торговый порт, столкновение судов
Происшествия, Новороссийский морской торговый порт, столкновение судов
14:19 21.02.2025 (обновлено: 14:20 21.02.2025)
 
В порту Новороссийска столкнулись два судна

Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило повреждения

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 21 фев – ПРАЙМ. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал.
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"В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.-0-
 
ПроисшествияНовороссийский морской торговый портстолкновение судов
 
 
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