https://1prime.ru/20250221/stolknovenie-855136293.html
В порту Новороссийска столкнулись два судна
В порту Новороссийска столкнулись два судна - 21.02.2025, ПРАЙМ
В порту Новороссийска столкнулись два судна
Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:19+0300
2025-02-21T14:19+0300
2025-02-21T14:20+0300
происшествия
новороссийский морской торговый порт
столкновение судов
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КРАСНОДАР, 21 фев – ПРАЙМ. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал. "В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.-0-
https://1prime.ru/20250213/stolknovenie-854912291.html
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новороссийский морской торговый порт, столкновение судов
Происшествия, Новороссийский морской торговый порт, столкновение судов
В порту Новороссийска столкнулись два судна
Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило повреждения
КРАСНОДАР, 21 фев – ПРАЙМ. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6.50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя - в результате судно "NATIG-ALIYEV" сдрейфовал на якоре в сторону судна "BEGONIA-S" и совершил навал.
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"В результате чего, по информации капитанов судов, "NATIG-ALIYEV" повреждений не получил, "BEGONIA-S" получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью "BEGONIA-S" зацепился за "NATIG-ALIYEV". Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется", - сообщил собеседник агентства.-0-