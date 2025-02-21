https://1prime.ru/20250221/stroyka-855134043.html
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге - 21.02.2025, ПРАЙМ
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге
Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:10+0300
2025-02-21T13:10+0300
2025-02-21T14:25+0300
москва
санкт-петербург
ленинградская область
pmi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070204_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_dc99d7002e5bd4616b63fa1f58808919.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". "Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством", — сообщается на сайте компании.Там уточнили, что в комплексе появится музей, гостиница, рестораны, галереи и общественные пространства.Бывшее СИЗО на Арсенальной набережной Петербурга выставили на торги в декабре по начальной цене чуть более миллиарда рублей.Победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", которое предложило за лот почти 1,136 миллиарда.
https://1prime.ru/20241220/husnullin-853726202.html
москва
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070204_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_90572984542d23da2280f1be3cab2ca4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, ленинградская область, pmi
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, PMI
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге
Стройхолдинг "КВС" победил на торгах по продаже СИЗО "Кресты" в Петербурге
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты".
"Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством", — сообщается на сайте компании.
Там уточнили, что в комплексе появится музей, гостиница, рестораны, галереи и общественные пространства.
Бывшее СИЗО на Арсенальной набережной Петербурга выставили на торги в декабре по начальной цене чуть более миллиарда рублей.
Победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", которое предложило за лот почти 1,136 миллиарда.
Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли