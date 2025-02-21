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Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге - 21.02.2025, ПРАЙМ
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге
Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". | 21.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". "Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством", — сообщается на сайте компании.Там уточнили, что в комплексе появится музей, гостиница, рестораны, галереи и общественные пространства.Бывшее СИЗО на Арсенальной набережной Петербурга выставили на торги в декабре по начальной цене чуть более миллиарда рублей.Победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", которое предложило за лот почти 1,136 миллиарда.
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МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, PMI
13:10 21.02.2025 (обновлено: 14:25 21.02.2025)
 
Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге

Стройхолдинг "КВС" победил на торгах по продаже СИЗО "Кресты" в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБывший следственный изолятор "Кресты" в Санкт-Петербурге
Бывший следственный изолятор Кресты в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты".
"Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством", — сообщается на сайте компании.
Там уточнили, что в комплексе появится музей, гостиница, рестораны, галереи и общественные пространства.
Бывшее СИЗО на Арсенальной набережной Петербурга выставили на торги в декабре по начальной цене чуть более миллиарда рублей.
Победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", которое предложило за лот почти 1,136 миллиарда.
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