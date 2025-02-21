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Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге

Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге - 21.02.2025, ПРАЙМ

Стройхолдинг "КВС" купил СИЗО "Кресты" в Петербурге

Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:10+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Петербургский стройхолдинг "КВС" сообщил, что победил на торгах по продаже исторического комплекса зданий бывшей тюрьмы "Кресты". "Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством", — сообщается на сайте компании.Там уточнили, что в комплексе появится музей, гостиница, рестораны, галереи и общественные пространства.Бывшее СИЗО на Арсенальной набережной Петербурга выставили на торги в декабре по начальной цене чуть более миллиарда рублей.Победителем аукциона признали ООО "КВС-Всеволожский", которое предложило за лот почти 1,136 миллиарда.

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