https://1prime.ru/20250221/sud-855128816.html

"Дочка" финской Wartsila оспорила запрет на спор с "Балтзаводом" за рубежом

"Дочка" финской Wartsila оспорила запрет на спор с "Балтзаводом" за рубежом - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Дочка" финской Wartsila оспорила запрет на спор с "Балтзаводом" за рубежом

Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал кассационную жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на решение нижестоящих судов, запретивших ей... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T10:36+0300

2025-02-21T10:36+0300

2025-02-21T10:36+0300

бизнес

wartsila

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал кассационную жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на решение нижестоящих судов, запретивших ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела. "Wartsila Solutions Oy - кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела. Wartsila Solutions настаивает на пересмотре августовского решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договоров поставки судового оборудования, которые были заключены в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела. Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с выводами суда первой инстанции в декабре 2024 года. Ранее, в мае-декабре 2023 года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале 2024 года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Вышестоящие суды в мае-сентябре прошлого года оставили этот вердикт в силе. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

https://1prime.ru/20250213/sud-854903472.html

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бизнес, wartsila, балтийский завод