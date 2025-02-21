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Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода

Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода - 21.02.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 апреля предварительные слушания по заявлению издательства "Просвещение", оспаривающего акты Федеральной антимонопольной... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:06+0300

2025-02-21T13:06+0300

2025-02-21T13:06+0300

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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 3 апреля предварительные слушания по заявлению издательства "Просвещение", оспаривающего акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, следует из опубликованного в пятницу определения суда. "Просвещение" просит признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более 2 миллиардов рублей. Служба проконтролирует исполнение издательством выданных предписаний, говорилось в сообщении ФАС. После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции". В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".

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