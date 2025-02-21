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Суд привлек к ответственности по долгам "Открытие Холдинга" семь экс-топов
Суд привлек к ответственности по долгам "Открытие Холдинга" семь экс-топов - 21.02.2025, ПРАЙМ
Суд привлек к ответственности по долгам "Открытие Холдинга" семь экс-топов
Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой привлек семерых... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:40+0300
2025-02-21T13:40+0300
2025-02-21T13:40+0300
финансы
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой привлек семерых бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 триллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд определил, что есть, в частности, основания для привлечения к ответственности основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева.
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финансы, россия, открытие холдинг
Финансы, РОССИЯ, Открытие Холдинг
Суд привлек к ответственности по долгам "Открытие Холдинга" семь экс-топов
Суд привлек к ответственности по долгам "Открытие Холдинга" в 1 трлн руб семь экс-топов
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", Марии Булатовой привлек семерых бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 триллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд определил, что есть, в частности, основания для привлечения к ответственности основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Андрея Коняева и Павла Федосеева.
Суд приостановил дело о банкротстве экс-президента "Открытие Холдинга"