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Суд взыскал с бывшей европейской "дочки" ВТБ убытки в пользу Промсвязьбанка

Суд взыскал с бывшей европейской "дочки" ВТБ убытки в пользу Промсвязьбанка - 21.02.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с бывшей европейской "дочки" ВТБ убытки в пользу Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, зарегистрированной в Германии, –... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:37+0300

2025-02-21T17:37+0300

2025-02-21T17:37+0300

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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, зарегистрированной в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) около 12,1 миллиона евро, около 12 тысяч швейцарских франков и более 43 тысяч фунтов стерлингов (в сумме по текущему курсу – более 1,1 миллиарда рублей). Как следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда, первая инстанция полностью удовлетворила иск о взыскании "убытков, причиненных в результате блокирования операций по перечислению денежных средств". Иск поступил в суд в сентябре. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро. ВТБ отмечал, что расценивает эти действия как политически мотивированные.

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