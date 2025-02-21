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Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в торговой сети "Светофор"

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в торговой сети "Светофор" - 21.02.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в торговой сети "Светофор"

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:27+0300

2025-02-21T12:27+0300

2025-02-21T12:29+0300

бизнес

роспотребнадзор

светофор

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения обязательных требований при проверке в торговой сети "Светофор". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты проверили всю торговую сеть в 45 регионах на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям закона "О защите прав потребителей". "Исследовано 8106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных", — говорится в сообщении.Выявлены и другие нарушения: продажа товаров с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов, несоблюдение условий хранения, отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, контактирующими с продуктами, и несоблюдение ими правил личной гигиены.Инспекторы Роспотребнадзора изъяли 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составили 2,7 тысячи протоколов и выписали штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей.В суды передали более 300 материалов об административном правонарушении, приостановлена работа 76 торговых точек.

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бизнес, роспотребнадзор, светофор