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Торговля Афганистана с Россией сократилась примерно на треть

Торговля Афганистана с Россией сократилась примерно на треть - 21.02.2025, ПРАЙМ

Торговля Афганистана с Россией сократилась примерно на треть

Объем торговли Афганистана с Россией в нынешнем году сократился и за первые 10 месяцев текущего 1403-го года (по афганскому летосчислению) составил 220... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:09+0300

2025-02-21T13:09+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем торговли Афганистана с Россией в нынешнем году сократился и за первые 10 месяцев текущего 1403-го года (по афганскому летосчислению) составил 220 миллионов долларов против 320 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство промышленности и торговли Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве). По данным пресс-секретаря министерства Ахундзады Абдула Салама Джавада, в период с 21 марта 2024 года (начало афганского года по мусульманскому летосчислению солнечной хиджры) по 20 января 2025 года Афганистан экспортировал в Россию товаров на сумму 3 миллиона долларов, а импортировал на 217 миллионов долларов. "Торговый оборот Афганистана с Россией за первые десять месяцев 1403-го года составил 220 миллионов долларов, из которых 3 миллиона долларов пришлись на экспорт, а 217 миллионов долларов - на импорт", - цитирует слова представителя министерства новостной портал Tolo News. По данным издания, Торгово-инвестиционная палата Афганистана считает важным решение проблем, связанных с торговлей между Афганистаном и Россией, для укрепления коммерческих связей. "Исламский эмират и Торгово-инвестиционная палата работают над решением вопросов соглашений, транзита и транспортировки с тем, чтобы мы могли напрямую поставлять наши экспортные товары, особенно свежие сухофрукты из Афганистана, на российский рынок, в частности в Москву", - заявил Tolo News глава палаты Мирзаман Попал. По данным минпромторга ИЭА, экспорт Афганистана в Россию за указанный период включал изюм, курагу, минералы и скороварки, в то время как из России импортировались нефтепродукты, мука, сырье для фабричного производства и масла.

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афганистан, россия