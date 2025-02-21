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Россия и Белоруссия увеличили товарооборот - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Белоруссия увеличили товарооборот
Россия и Белоруссия увеличили товарооборот - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия увеличили товарооборот
Объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией в 2024 году вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 57,6 миллиарда долларов,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:55+0300
2025-02-21T19:58+0300
экономика
белоруссия
россия
товарооборот
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МИНСК, 21 фев – ПРАЙМ. Объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией в 2024 году вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 57,6 миллиарда долларов, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко. "По итогам 2024 года объем взаимной торговли товарами и услугами достиг рекордных показателей и составил 57,6 миллиарда долларов с темпом роста в 107,4%", - сообщила она в ходе заседания межведомственной рабочей группы министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации. Ее слова приводит пресс-служба на сайте белорусского ведомства. Абраменко добавила, что объем инвестиций из России в Белоруссию составил 4,9 миллиарда долларов. "Прямые инвестиции на чистой основе выросли на 10% по сравнению с 2023 годом", - рассказала замминистра экономики. Как отметила Абраменко, торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии и России продолжает укрепляться. По информации пресс-службы, в ходе заседания при участии регионов Российской Федерации обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.-0-
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белоруссия, россия, товарооборот
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, товарооборот
19:55 21.02.2025 (обновлено: 19:58 21.02.2025)
 
Россия и Белоруссия увеличили товарооборот

Минэкономики: товарооборот Белоруссии и России в 2024 году составил $57,6 млрд

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 21 фев – ПРАЙМ. Объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией в 2024 году вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 57,6 миллиарда долларов, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко.
"По итогам 2024 года объем взаимной торговли товарами и услугами достиг рекордных показателей и составил 57,6 миллиарда долларов с темпом роста в 107,4%", - сообщила она в ходе заседания межведомственной рабочей группы министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации. Ее слова приводит пресс-служба на сайте белорусского ведомства.
Абраменко добавила, что объем инвестиций из России в Белоруссию составил 4,9 миллиарда долларов. "Прямые инвестиции на чистой основе выросли на 10% по сравнению с 2023 годом", - рассказала замминистра экономики.
Как отметила Абраменко, торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии и России продолжает укрепляться.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2024 году составил около $10 млрд
17 февраля, 14:11
По информации пресс-службы, в ходе заседания при участии регионов Российской Федерации обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.-0-
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯРОССИЯтоварооборот
 
 
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