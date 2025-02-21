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Трамп заявил о внедрении политики взаимных пошлин
Трамп заявил о внедрении политики взаимных пошлин - 21.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о внедрении политики взаимных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T00:59+0300
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих.
"У нас есть система взаимных пошлин. Если другие страны взимают с нас, мы взимаем с них. Это открывает новые возможности, мы только что подписали закон, и он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой", — сказал Трамп, выступая на мероприятии, посвященном чествованию чернокожих американцев.
По его словам, его администрация уже за первые четыре недели добилась экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет.
"В четыре недели наша новая администрация достигла большего, чем большинство администраций за четыре года. Мы вернули нашу страну обратно", — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что политика защиты американских рабочих и жесткие меры против нелегальной миграции позволят укрепить экономику США и улучшить положение американцев.
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мировая экономика, россия, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о внедрении политики взаимных пошлин
Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин
ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих.
"У нас есть система взаимных пошлин. Если другие страны взимают с нас, мы взимаем с них. Это открывает новые возможности, мы только что подписали закон, и он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой", — сказал Трамп, выступая на мероприятии, посвященном чествованию чернокожих американцев.
По его словам, его администрация уже за первые четыре недели добилась экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет.
"В четыре недели наша новая администрация достигла большего, чем большинство администраций за четыре года. Мы вернули нашу страну обратно", — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что политика защиты американских рабочих и жесткие меры против нелегальной миграции позволят укрепить экономику США и улучшить положение американцев.