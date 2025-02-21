Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250221/tramp-855132690.html
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией - 21.02.2025, ПРАЙМ
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией
Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:39+0300
2025-02-21T12:39+0300
общество
сша
дональд трамп
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854922546_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_92041b5aef40d1625f42e3d5a42c9585.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post. "Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание. По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов. Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
https://1prime.ru/20250221/tramp-855130393.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854922546_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7510afca43a8e631f0ded1b99328bd5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, new york post
Общество , США, Дональд Трамп, New York Post
12:39 21.02.2025
 
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией

NYP: Трамп заменил стол Resolute после того, как сын Маска вытер об него сопли

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post.
"Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание.
По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.
New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов.
Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
"Три недели". Депутат ЕП раскрыл требование Трампа о капитуляции Украины
11:13
 
ОбществоСШАДональд ТрампNew York Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала