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NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией - 21.02.2025, ПРАЙМ
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией
Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:39+0300
2025-02-21T12:39+0300
2025-02-21T12:39+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post. "Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание. По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов. Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
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общество , сша, дональд трамп, new york post
Общество , США, Дональд Трамп, New York Post
NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией
NYP: Трамп заменил стол Resolute после того, как сын Маска вытер об него сопли
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет
газета New York Post.
"Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание.
По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.
New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов.
Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
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