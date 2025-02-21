https://1prime.ru/20250221/tramp-855132690.html

NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией

NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией - 21.02.2025, ПРАЙМ

NYP: Трамп заменил стол в Овальном кабинете, подаренный королевой Викторией

Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:39+0300

2025-02-21T12:39+0300

2025-02-21T12:39+0300

общество

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дональд трамп

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post. "Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание. По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов. Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".

https://1prime.ru/20250221/tramp-855130393.html

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общество , сша, дональд трамп, new york post