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Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point - 21.02.2025, ПРАЙМ
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point
Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:01+0300
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политика
дональд трамп
9 мая
москва
мнение
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным. "Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что конкретики по встрече Путина и Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед этим сообщил, что перспектива проведения очной встречи двух лидеров зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
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дональд трамп, 9 мая, москва, мнение
Политика, Дональд Трамп, 9 мая, МОСКВА, мнение
21:01 21.02.2025 (обновлено: 21:02 21.02.2025)
 
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point

Французский журнал Point: Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный Дню Победы
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
"Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
13 февраля, 22:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что конкретики по встрече Путина и Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед этим сообщил, что перспектива проведения очной встречи двух лидеров зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
 
ПолитикаДональд Трамп9 маяМОСКВАмнение
 
 
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