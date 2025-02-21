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Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point

Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point - 21.02.2025, ПРАЙМ

Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point

Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T21:01+0300

2025-02-21T21:01+0300

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политика

дональд трамп

9 мая

москва

мнение

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным. "Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что конкретики по встрече Путина и Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед этим сообщил, что перспектива проведения очной встречи двух лидеров зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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дональд трамп, 9 мая, москва, мнение