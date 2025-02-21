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Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point - 21.02.2025, ПРАЙМ
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point
Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:01+0300
2025-02-21T21:01+0300
2025-02-21T21:02+0300
политика
дональд трамп
9 мая
москва
мнение
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным. "Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что конкретики по встрече Путина и Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед этим сообщил, что перспектива проведения очной встречи двух лидеров зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
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дональд трамп, 9 мая, москва, мнение
Политика, Дональд Трамп, 9 мая, МОСКВА, мнение
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point
Французский журнал Point: Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Французский журнал Point утверждает со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня победы в Великой Отечественной войне 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
"Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники.
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вернуть Россию в G7
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что конкретики по встрече Путина и Трампа нет, пока есть понимание о необходимости ее проведения. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед этим сообщил, что перспектива проведения очной встречи двух лидеров зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.