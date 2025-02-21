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Потребительские цены в Японии в январе выросли на 4%

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 4% - 21.02.2025, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 4%

Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:31+0300

2025-02-21T07:31+0300

2025-02-21T07:31+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам января выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 3,6% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В январе потребительские цены выросли на 0,5% после увеличения на 0,6% в декабре. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), хотя аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3,1%. В январе базовые потребительские цены увеличились на 0,2% после роста в декабре на 0,3%.

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