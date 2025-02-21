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Россияне стали реже путешествовать в Турцию - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали реже путешествовать в Турцию
Россияне стали реже путешествовать в Турцию - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали реже путешествовать в Турцию
Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, следует из статистики... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:22+0300
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россия
турция
туризм
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СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. Из данных министерства следует, что Турцию в январе посетили 203 тысячи 733 граждан РФ, заняв второе место после иранцев - из ИРИ прибыли более 240 тысяч человек. Годом ранее Турцию посетили более 230 тысяч россиян, а в 2023 году - более 279 тысяч. В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию прибыли на 5% меньше туристов. В целом Турция приняла более 2,1 миллионов туристов за январь, улучшив на 6% показатели 2024 года. Почти 59% иностранцев въехали в страну через Стамбул. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
https://1prime.ru/20250211/turtsiya-854832611.html
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россия, турция, туризм
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм
12:22 21.02.2025
 
Россияне стали реже путешествовать в Турцию

Турпоток из РФ в Турцию в январе сократился на 12% по сравнению с годом ранее

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма.
Из данных министерства следует, что Турцию в январе посетили 203 тысячи 733 граждан РФ, заняв второе место после иранцев - из ИРИ прибыли более 240 тысяч человек.
Годом ранее Турцию посетили более 230 тысяч россиян, а в 2023 году - более 279 тысяч.
В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию прибыли на 5% меньше туристов.
В целом Турция приняла более 2,1 миллионов туристов за январь, улучшив на 6% показатели 2024 года. Почти 59% иностранцев въехали в страну через Стамбул.
РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции отметили резкое сокращение интереса к зимнему туризму в стране
11 февраля, 08:53
 
РОССИЯТУРЦИЯТуризм
 
 
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