https://1prime.ru/20250221/udobreniya-855131329.html

FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения

FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения - 21.02.2025, ПРАЙМ

FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения

Европейский союз планирует заменить импортные российские удобрения на местные Renure, которые производятся на основе навоза с общественных ферм и мочи животных, | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T12:05+0300

2025-02-21T12:05+0300

2025-02-21T12:05+0300

экономика

россия

ес

удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Европейский союз планирует заменить импортные российские удобрения на местные Renure, которые производятся на основе навоза с общественных ферм и мочи животных, пишет издание Financial Times.Согласно высказываниям еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена, удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных удобрений, так как они дешевле и более энергоэффективны."Сектор животноводства может внести позитивный вклад в экономику замкнутого цикла, которая <...> не нуждается в поставках извне и не основана на высоких ценах на энергоносители, таких как газ", - цитирует его издание.Кроме того, использование Renure позволит сократить расходы на удобрения почти на 5% в животноводческих регионах.В январе Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Некоторые государства-члены выразили неодобрение этим мерам, так как фермерам придется платить больше за альтернативные поставки.

https://1prime.ru/20250217/udobreniya-855007679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, удобрения