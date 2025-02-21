https://1prime.ru/20250221/udobreniya-855131329.html
FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения
FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения - 21.02.2025, ПРАЙМ
FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения
Европейский союз планирует заменить импортные российские удобрения на местные Renure, которые производятся на основе навоза с общественных ферм и мочи животных, | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:05+0300
2025-02-21T12:05+0300
2025-02-21T12:05+0300
экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Европейский союз планирует заменить импортные российские удобрения на местные Renure, которые производятся на основе навоза с общественных ферм и мочи животных, пишет издание Financial Times.Согласно высказываниям еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена, удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных удобрений, так как они дешевле и более энергоэффективны."Сектор животноводства может внести позитивный вклад в экономику замкнутого цикла, которая <...> не нуждается в поставках извне и не основана на высоких ценах на энергоносители, таких как газ", - цитирует его издание.Кроме того, использование Renure позволит сократить расходы на удобрения почти на 5% в животноводческих регионах.В январе Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Некоторые государства-члены выразили неодобрение этим мерам, так как фермерам придется платить больше за альтернативные поставки.
https://1prime.ru/20250217/udobreniya-855007679.html
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россия, ес, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЕС, удобрения
FT выяснила, чем в ЕС хотят заменить российские удобрения
FT: ЕС собирается заменить удобрения из России навозом с ферм сообщества
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.
Европейский союз планирует заменить импортные российские удобрения на местные Renure, которые производятся на основе навоза с общественных ферм и мочи животных, пишет
издание Financial Times.
Согласно высказываниям еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена, удобрения на основе навоза могут снизить зависимость от импортных удобрений, так как они дешевле и более энергоэффективны.
"Сектор животноводства может внести позитивный вклад в экономику замкнутого цикла, которая <...> не нуждается в поставках извне и не основана на высоких ценах на энергоносители, таких как газ", - цитирует его издание.
Кроме того, использование Renure позволит сократить расходы на удобрения почти на 5% в животноводческих регионах.
В январе Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Некоторые государства-члены выразили неодобрение этим мерам, так как фермерам придется платить больше за альтернативные поставки.
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе