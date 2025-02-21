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Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы, заявил Сийярто - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы, заявил Сийярто
Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы, заявил Сийярто - 21.02.2025, ПРАЙМ
Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы, заявил Сийярто
Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:58+0300
2025-02-21T13:58+0300
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БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику расширения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы не приемлем, чтобы Украина обогнала страны Западных Балкан... Если Евросоюз теперь поставит Украину выше западнобалканских стран при переговорах о вступлении, то этим наплюет на систему критериев, которую сам же установил. А Евросоюз уже вполне достаточно страдает от дефицита доверия, нет необходимости полностью дискредитировать политику расширения", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Министр добавил, что Венгрии "очень сложно представить, как может стать членом Евросоюза страна, решения которой постоянно ставят под угрозу энергетическую безопасность других стран-членов Евросоюза и которая радикально нарушала права национальных меньшинств последние десять лет". Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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украина, ес
Политика, УКРАИНА, ЕС
13:58 21.02.2025
 
Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы, заявил Сийярто

Сийярто: Украина на пути в ЕС не должна опередить Западные Балканы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Венгрия против того, чтобы Украина на пути в ЕС опередила страны Западных Балкан, ЕС этим "наплюет" на собственные критерии и полностью дискредитирует политику расширения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не приемлем, чтобы Украина обогнала страны Западных Балкан... Если Евросоюз теперь поставит Украину выше западнобалканских стран при переговорах о вступлении, то этим наплюет на систему критериев, которую сам же установил. А Евросоюз уже вполне достаточно страдает от дефицита доверия, нет необходимости полностью дискредитировать политику расширения", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Министр добавил, что Венгрии "очень сложно представить, как может стать членом Евросоюза страна, решения которой постоянно ставят под угрозу энергетическую безопасность других стран-членов Евросоюза и которая радикально нарушала права национальных меньшинств последние десять лет".
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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