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USAID выделило $100 тысяч на антикоррупционное телешоу на Украине

USAID выделило $100 тысяч на антикоррупционное телешоу на Украине - 21.02.2025, ПРАЙМ

USAID выделило $100 тысяч на антикоррупционное телешоу на Украине

Добавлены подробности (с седьмого абзаца) | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T06:43+0300

2025-02-21T06:43+0300

2025-02-21T06:43+0300

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Добавлены подробности (с седьмого абзаца) МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование антикоррупционного телешоу, которое сыграло ключевую роль в формировании общественного мнения перед президентскими выборами 2019 года на Украине и, вероятно, способствовало победе Владимира Зеленского, выяснило РИА Новости, проанализировав публичные отчеты USAID. Как выяснило агентство, одной из программ, получавших финансирование в рамках проекта U-Media, стало расследовательское телешоу "Наші гроші", которое в преддверии выборов 2019 года стало одним из самых влиятельных в стране. Передача регулярно выпускала материалы, которые наносили репутационный ущерб тогдашнему президенту Петру Порошенко, одновременно поддерживая предвыборную риторику Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией. По данным USAID, один из ключевых выпусков программы вышел в эфир в феврале 2019 года, но основывался на материалах, опубликованных еще в октябре 2017 года, когда шоу находилось на полном финансировании агентства. Согласно отчетам U-Media, организация TOM-14, которая занималась производством программы, получила 22 525 долларов от USAID в период с 15 июля по 30 сентября 2016 года на создание 11 выпусков. Позднее USAID дополнительно выделило восемьдесят семь 87 664 доллара с 1 февраля 2017 года по 31 августа 2018 года, что позволило снять 16 дополнительных выпусков. В общей сложности агентство направило 110 189 долларов на производство 27 эпизодов в 2016–2018 годах. Отчеты USAID описывали телешоу как программу, "разоблачающую коррупционные схемы в государственных учреждениях Украины и объясняющую их влияние на финансовые потери каждого украинца". В феврале 2019 года, за несколько недель до президентских выборов, "Наші гроші" выпустили масштабное расследование предполагаемой коррупции в оборонном секторе Украины, в котором фигурировали лица, близкие к Петру Порошенко. В репортаже утверждалось, что соратники президента получали прибыль от завышенных цен на военные поставки, что вызвало широкий общественный резонанс. Эти обвинения нанесли ущерб и без того падающему рейтингу Порошенко, усилив представление о глубоко укорененной коррупции в его администрации. В то же время Владимир Зеленский, позиционировавший себя как политический аутсайдер, выступающий за очищение системы, получил дополнительную поддержку со стороны избирателей, желавших смены власти. Хотя программа заявляла о своей независимости, ее соответствие внешнеполитическим целям США вызвало опасения относительно иностранного влияния на демократические процессы на Украине. Согласно данным USAspending.gov, государственного портала США, отслеживающего федеральные расходы, проект USAID U-Media получил в общей сложности 24,5 миллиона долларов с 2011 по 2018 год. После завершения проекта U-Media в 2018 году USAID запустило новую инициативу под названием The Media Program in Ukraine, направленную на дальнейшую поддержку украинских СМИ как минимум до 2026 года. На этот проект агентство выделило не менее 95,1 миллиона долларов. Ныне финансирование USAID заморожено. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или даже увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

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технологии, общество , сша, украина, владимир зеленский, петр порошенко, марк рубио, usaid, cbs