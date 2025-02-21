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В Калифорнии оценили сумму ущерба недвижимости от пожаров
В Калифорнии оценили сумму ущерба недвижимости от пожаров - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии оценили сумму ущерба недвижимости от пожаров
Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T22:57+0300
2025-02-21T22:57+0300
2025-02-21T22:57+0300
происшествия
калифорния
пожар
недвижимость
ущерб
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственный анализ. "Ущерб недвижимости от пожаров Палисейдс и Итон может превысить 30 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что пожар уничтожил 56% построек в районе Пасифик-Палисейдс. Около трети строений были разрушены в районе Алтадина. По данным газеты, 13 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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калифорния, пожар, недвижимость, ущерб
Происшествия, Калифорния, пожар, Недвижимость, ущерб
В Калифорнии оценили сумму ущерба недвижимости от пожаров
LAT: Сумма ущерба недвижимости Калифорнии от пожаров может достичь $30 млрд
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Сумма ущерба недвижимости от пожаров в американском штате Калифорния может достичь 30 миллиардов долларов, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственный анализ.
"Ущерб недвижимости от пожаров Палисейдс и Итон может превысить 30 миллиардов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что пожар уничтожил 56% построек в районе Пасифик-Палисейдс. Около трети строений были разрушены в районе Алтадина.
По данным газеты, 13 тысяч семей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.
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Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.