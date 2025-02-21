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В Калининградской области ожидается увеличение популяции полевых мышей

В Калининградской области ожидается увеличение популяции полевых мышей - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Калининградской области ожидается увеличение популяции полевых мышей

Увеличение популяции полевых мышей ожидается в Калининградской области весной из-за благоприятных условий зимовки, это может навредить будущему урожаю,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:19+0300

2025-02-21T07:19+0300

2025-02-21T07:19+0300

сельское хозяйство

экономика

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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Увеличение популяции полевых мышей ожидается в Калининградской области весной из-за благоприятных условий зимовки, это может навредить будущему урожаю, говорится в сообщении регионального управления Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. По данным ведомства, специалисты Россельхозцентра осенью 2024 года обследовали более 16 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, из них более 4 тысяч гектаров заселено грызунами – полевыми мышами и полевками, которые могут нанести вред будущему урожаю. Отмечается, что больше всего нор обнаружено на площади в 154 гектара посевов озимой пшеницы в Зеленоградском районе, плотность заселения составил 20 нор на один гектар. "Весной 2025 года при благоприятной перезимовке численность возможно увеличится. Но, наряду с половозрелыми особями имеется и молодняк, неустойчивый к неблагоприятным погодным условиям и эпизоотиям, что может повлечь снижение их численности на отдельных стациях", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что аграриям региона даны рекомендации, как не допустить распространение вредных грызунов и сохранить посевы для получения высокого урожая в 2025 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство