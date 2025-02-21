https://1prime.ru/20250221/virus-855125390.html

"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19

"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19 - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T08:57+0300

2025-02-21T08:57+0300

2025-02-21T08:57+0300

политика

сша

ухань

марк рубио

цру

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:235:1818:1258_1920x0_80_0_0_b22fd3fcfc7104224c6be27d4129de74.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань. "С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ. Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань". США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://1prime.ru/20250221/diplomat-855124406.html

сша

ухань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ухань, марк рубио, цру, воз