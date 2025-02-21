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"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19 - 21.02.2025, ПРАЙМ
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"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19
"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19 - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:57+0300
2025-02-21T08:57+0300
политика
сша
ухань
марк рубио
цру
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань. "С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ. Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань". США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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сша, ухань, марк рубио, цру, воз
Политика, США, Ухань, Марк Рубио, ЦРУ, ВОЗ
08:57 21.02.2025
 
"Произошла утечка". Госсекретарь США раскрыл главную причину COVID-19

Рубио: вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки из лаборатории

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань.
"С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ.
Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань".
США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио
08:26
 
ПолитикаСШАУханьМарк РубиоЦРУВОЗ
 
 
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