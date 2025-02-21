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ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково" - 21.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"
ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково" - 21.02.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дела в отношении ООО "Регстаэр-М" по признакам установления высоких цен на питьевую... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T20:23+0300
2025-02-21T20:30+0300
происшествия
уфас
аэропорт внуково
цены
питьевая вода
антимонопольное дело
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дела в отношении ООО "Регстаэр-М" по признакам установления высоких цен на питьевую воду в аэропорте "Внуково", сообщили в службе. "Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по признакам установления монопольно высоких цен на питьевую воду в "стерильных" зонах аэропорта Внуково", - говорится в сообщении. Сообщается, что антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта. В случае если в действиях "Регстаэр-М" подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы, заключили в службе.
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уфас, аэропорт внуково, цены, питьевая вода, антимонопольное дело
Происшествия, УФАС, аэропорт Внуково, цены, питьевая вода, антимонопольное дело
20:23 21.02.2025 (обновлено: 20:30 21.02.2025)
 
ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный
Аэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дела в отношении ООО "Регстаэр-М" по признакам установления высоких цен на питьевую воду в аэропорте "Внуково", сообщили в службе.
"Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по признакам установления монопольно высоких цен на питьевую воду в "стерильных" зонах аэропорта Внуково", - говорится в сообщении.
Сообщается, что антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта.
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В случае если в действиях "Регстаэр-М" подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы, заключили в службе.
 
ПроисшествияУФАСаэропорт Внуковоценыпитьевая водаантимонопольное дело
 
 
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