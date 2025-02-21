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ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково" - 21.02.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дела в отношении ООО "Регстаэр-М" по признакам установления высоких цен на питьевую... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T20:23+0300

2025-02-21T20:23+0300

2025-02-21T20:30+0300

происшествия

уфас

аэропорт внуково

цены

питьевая вода

антимонопольное дело

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дела в отношении ООО "Регстаэр-М" по признакам установления высоких цен на питьевую воду в аэропорте "Внуково", сообщили в службе. "Управление возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по признакам установления монопольно высоких цен на питьевую воду в "стерильных" зонах аэропорта Внуково", - говорится в сообщении. Сообщается, что антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта. В случае если в действиях "Регстаэр-М" подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы, заключили в службе.

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уфас, аэропорт внуково, цены, питьевая вода, антимонопольное дело