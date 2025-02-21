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"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера

"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера

Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T00:23+0300

2025-02-21T00:23+0300

2025-02-21T00:23+0300

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экономика

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КРАСНОДАР, 21 фев - ПРАЙМ. Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости представитель "Волгатранснефти" - владельца судна. По его словам, к утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" привлечена специализированная организация, обеспечившая высокий темп работ, при этом их стоимость "почти в три раза меньше, чем первоначально требовало ФГБУ "Морспасслужба" за те же работы". "Отсутствие конкуренции и, как следствие, многократное завышение цен на работы по подъему и утилизации носовой части судна, находящейся на дне Керченского пролива, мешает началу производства работ по подъему носовой части судна. Если бы не чинимые искусственно препятствия, работы по полному удалению фрагментов судна "Волгонефть-239" могли бы быть завершены до 31 марта. Оперативное начало работ по подъему носовой части судна позволило бы избежать риска утечек мазута, но не все зависит от нас", - сообщили в компании. Собеседник агентства добавил, что произведено более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера, все будет сделано задолго до обозначенной правительством даты 31 марта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

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россия, севастополь, тамань, краснодарский край