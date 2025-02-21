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В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ

В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ

Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T05:18+0300

2025-02-21T05:18+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. "По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

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