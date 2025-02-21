https://1prime.ru/20250221/vsu-855122268.html
В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ
В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ
Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T05:18+0300
2025-02-21T05:18+0300
2025-02-21T05:18+0300
россия
экономика
общество
москва
рф
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855122268.jpg?1740104331
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности.
"По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, всу, минобороны рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
В Курской области уничтожили военную технику и личный состав ВСУ
Минобороны: российский вертолет Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности.
"По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.