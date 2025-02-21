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Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах в Абхазии

Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах в Абхазии - 21.02.2025, ПРАЙМ

Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах в Абхазии

Абхазский оппозиционер Адгур Ардзинба согласился с предложением видного политика и победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы подписать... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T21:16+0300

2025-02-21T21:16+0300

2025-02-21T21:17+0300

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абхазия

выборы

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СУХУМ, 21 фев - ПРАЙМ. Абхазский оппозиционер Адгур Ардзинба согласился с предложением видного политика и победителя первого тура президентских выборов Бадры Гунбы подписать соглашение в целях обеспечения честных выборов и защиты национальных интересов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гунбы. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. Ранее в пятницу Гунба обнародовал проект соглашения об обеспечении безопасного проведения выборов, которое он предлагает подписать своему конкуренту Адгуру Ардзинбе. "Мы, нижеподписавшиеся кандидаты на пост президента Республики Абхазия, в целях обеспечения честной и прозрачной избирательной кампании, соблюдения демократических принципов и защиты национальных интересов, исходим из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение каким оно будет, мнение народа Абхазии превыше всего. Мы заключаем настоящее соглашение и обязуемся соблюдать следующие положения ", - говорится в соглашении, фотография которого есть в распоряжении РИА Новости. Информацию о подписании соглашения подтвердила агентству пресс-служба Гунбы.

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абхазия, выборы, соглашение