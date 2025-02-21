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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T05:58+0300
2025-02-21T05:58+0300
2025-02-21T05:58+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Взрывы произошли в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"В Затоке прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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общество , москва, рф, дмитрий песков, всу
Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, ВСУ
В Одесской области прогремели взрывы
ТСН: в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Взрывы произошли в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"В Затоке прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.