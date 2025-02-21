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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T05:58+0300

2025-02-21T05:58+0300

2025-02-21T05:58+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Взрывы произошли в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Затоке прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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общество , москва, рф, дмитрий песков, всу