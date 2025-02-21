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В окружении Трампа рекомендовали Зеленскому немедленно покинуть Украину

В окружении Трампа рекомендовали Зеленскому немедленно покинуть Украину - 21.02.2025, ПРАЙМ

В окружении Трампа рекомендовали Зеленскому немедленно покинуть Украину

Мало кто выступает в поддержку Владимира Зеленского в окружении президента США Дональда Трампа, считают, что ему следует немедленно покинуть Украину, пишет New... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:11+0300

2025-02-21T09:11+0300

2025-02-21T09:11+0300

политика

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общество

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мало кто выступает в поддержку Владимира Зеленского в окружении президента США Дональда Трампа, считают, что ему следует немедленно покинуть Украину, пишет New York Post.Как отмечает издание, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть. "Лучшим вариантом для (Зеленского - ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", - приводит издание слова неназванного источника, близкого к Трампу. Один из чиновников Белого дома также признался изданию в неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

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украина, сша, владимир зеленский, общество