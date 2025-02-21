https://1prime.ru/20250221/zelenskiy-855126643.html

В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана

В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана

Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:31+0300

2025-02-21T09:31+0300

2025-02-21T09:31+0300

политика

украина

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владимир зеленский

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АНКАРА, 21 фев - ПРАЙМ. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом. "Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист. По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру".

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украина, турция, владимир зеленский