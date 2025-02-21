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В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана
В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана
Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T09:31+0300
2025-02-21T09:31+0300
политика
украина
турция
владимир зеленский
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АНКАРА, 21 фев - ПРАЙМ. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом. "Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист. По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру".
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украина, турция, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский
09:31 21.02.2025
 
В Турции рассказали, как Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана

Hürriyet: под давлением Трампа Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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АНКАРА, 21 фев - ПРАЙМ. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом.
"Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист.
По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт
17 февраля, 16:17
 
ПолитикаУКРАИНАТУРЦИЯВладимир Зеленский
 
 
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