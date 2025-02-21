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"Перестанут воспринимать". В Турции сделали дерзкое заявление о Зеленском - 21.02.2025, ПРАЙМ
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"Перестанут воспринимать". В Турции сделали дерзкое заявление о Зеленском
"Перестанут воспринимать". В Турции сделали дерзкое заявление о Зеленском - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Перестанут воспринимать". В Турции сделали дерзкое заявление о Зеленском
США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:19+0300
2025-02-21T13:19+0300
политика
владимир зеленский
украина
нато
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АНКАРА, 21 фев - ПРАЙМ. США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам России, пишет колумнист турецкой газеты Ekonomim Бурак Арзова. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Трамп опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского диктатором. Он пошел дальше и обвинил Зеленского в начале и затягивании войны. Вероятно, в будущем США не станут воспринимать Зеленского как собеседника. И опять же, есть понимание, что Трамп будет работать с Саудовской Аравией по таким вопросам. Хочет того Украина или нет, но мир будет, и это, вероятно, приведет к территориальным успехам России", - пишет издание. По мнению колумниста, из-за "провокации Европы" Украина по истечении трех лет специальной военной операции не только потеряла территории, но и подверглась серьезным разрушениям, а также не смогла получить членство в НАТО и Евросоюзе. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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владимир зеленский, украина, нато
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, НАТО
13:19 21.02.2025
 
"Перестанут воспринимать". В Турции сделали дерзкое заявление о Зеленском

Ekonomim: США не будут воспринимать Зеленского как своего собеседника

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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АНКАРА, 21 фев - ПРАЙМ. США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам России, пишет колумнист турецкой газеты Ekonomim Бурак Арзова.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Трамп опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского диктатором. Он пошел дальше и обвинил Зеленского в начале и затягивании войны. Вероятно, в будущем США не станут воспринимать Зеленского как собеседника. И опять же, есть понимание, что Трамп будет работать с Саудовской Аравией по таким вопросам. Хочет того Украина или нет, но мир будет, и это, вероятно, приведет к территориальным успехам России", - пишет издание.
По мнению колумниста, из-за "провокации Европы" Украина по истечении трех лет специальной военной операции не только потеряла территории, но и подверглась серьезным разрушениям, а также не смогла получить членство в НАТО и Евросоюзе.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
В окружении Трампа рекомендовали Зеленскому немедленно покинуть Украину
09:11
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАНАТО
 
 
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