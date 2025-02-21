https://1prime.ru/20250221/zelenskiy-855147274.html

"Едва сдержался". В США назвали пять выходок Зеленского, разозливших Трампа

"Едва сдержался". В США назвали пять выходок Зеленского, разозливших Трампа - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Едва сдержался". В США назвали пять выходок Зеленского, разозливших Трампа

Американскую администрацию и непосредственно президента Дональда Трампа сильно разозлило, что Владимир Зеленский позволил себе публично раскритиковать... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:56+0300

2025-02-21T17:56+0300

2025-02-21T17:57+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

помощь украине

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американскую администрацию и непосредственно президента Дональда Трампа сильно разозлило, что Владимир Зеленский позволил себе публично раскритиковать предложенную Соединенными Штатами сделку по украинским ресурсам и переговоры США и России в Эр-Рияде без участия Украины. Из-за этих выходок главы киевского режима хозяин Белого дома едва сдержался, чтобы не перекрыть помощь Украине, утверждается в статье издания Axios со ссылкой на американских чиновников.Американский президент Дональд Трамп настолько разозлился на президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров США и России в Эр-Рияде, что был на грани прекращения военной помощи Киеву, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.Как уверяет издание, шесть сотрудников администрации Соединенных Штатов рассказали ему, что за последние девять дней Зеленский умудрился пять раз вывести из себя и Трампа, и вице-президента Джея Ди Вэнса, и государственного секретаря Марко Рубио, и советника по национальной безопасности Майкла Уолца.Первый инцидент произошел 12 февраля, когда Зеленский отказался подписать соглашение по украинским ископаемым, которое ему привез глава Минфина США Скотт Бессент. При этом глава киевского режима, по выражению, Трампа, вел себя "грубо" и отложил встречу с американским министром, потому что "проспал".Второй - 14 февраля. На Мюнхенской конференции Зеленский отказался подписывать все ту же сделку по ископаемым и неожиданно заявил, что у него нет полномочий одобрить ее без утверждения в парламенте.Третий инцидент произошел 15 февраля, когда глава киевского режима в Мюнхене публично отклонил предложение США по ископаемым, отметив, что сделка "не отвечает интересам суверенной Украины".Через три дня, 18 февраля, Зеленский раскритиковал переговоры РФ и США в Эр-Рияде из-за того, что в них не участвует Украина. Именно после этого Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского украинцами составляет всего 4%.И пятое событие произошло 19 февраля, когда Зеленский заявил, что Трамп живет в "дезинформационном пространстве". В ответ глава Белого дома в своей соцсети Truth Social назвал Зеленского "диктатором без выборов".

https://1prime.ru/20250220/sdelka-855118693.html

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владимир зеленский, дональд трамп, помощь украине