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Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам

Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам - 21.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам

Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T23:07+0300

2025-02-21T23:07+0300

2025-02-21T23:07+0300

политика

владимир зеленский

администрация сша

европа

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, разговоры были сосредоточены на выражении благодарности Зеленским европейцам за оказанную поддержку, обсуждении будущих поставок и работе над "совместными гарантиями безопасности". Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним Зеленский обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. В четверг в Киеве состоялась встреча между Зеленским и спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом, во время которой вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. В пятницу телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.

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владимир зеленский, администрация сша, европа