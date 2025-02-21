https://1prime.ru/20250221/zelenskiy-855153132.html
Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам
Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам - 21.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам
Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T23:07+0300
2025-02-21T23:07+0300
2025-02-21T23:07+0300
политика
владимир зеленский
администрация сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, разговоры были сосредоточены на выражении благодарности Зеленским европейцам за оказанную поддержку, обсуждении будущих поставок и работе над "совместными гарантиями безопасности". Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним Зеленский обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. В четверг в Киеве состоялась встреча между Зеленским и спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом, во время которой вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. В пятницу телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.
https://1prime.ru/20250221/zelenskiy-855147274.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, администрация сша, европа
Политика, Владимир Зеленский, администрация США, ЕВРОПА
Зеленский пожаловался на администрацию США шести европейским лидерам
Зеленский после критики от команды Трампа обзвонил шесть европейских лидеров
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых.
За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Как сообщается в Telegram-канале Зеленского, разговоры были сосредоточены на выражении благодарности Зеленским европейцам за оказанную поддержку, обсуждении будущих поставок и работе над "совместными гарантиями безопасности".
Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним Зеленский обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
"Едва сдержался". В США назвали пять выходок Зеленского, разозливших Трампа
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
В четверг в Киеве состоялась встреча между Зеленским и спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом, во время которой вновь обсуждался вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. В пятницу телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Киеве обновляют сделку по ресурсам, прошлую версию которой Украина отказалась подписывать.