https://1prime.ru/20250221/zemlya-855077373.html
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта - 21.02.2025, ПРАЙМ
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта
С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T03:03+0300
2025-02-21T03:03+0300
2025-02-21T03:03+0300
недвижимость
бизнес
общество
росреестр
земельный участок
https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_86cab81fa1afde6842f3fb3980382fe7.jpg
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные действия с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, невозможны, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.Отсутствие точных границ участка может привести к определённым правовым и финансовым рискам:Что в этой ситуации делать собственникам?Как это повлияет на сделки с недвижимостью?"Теперь покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", - указала Житомирская.Новая норма направлена на упрощение сделок, защиту прав собственников и снижение числа земельных споров. Владельцам рекомендуется заранее проверить наличие границ и при необходимости провести межевание, чтобы избежать возможных сложностей с регистрацией, заключила юрист.
https://1prime.ru/20250209/uchastok-854783321.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3d03f7378a5e8c6c8a1bc5d5f4aabe98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, общество , росреестр, земельный участок
Недвижимость, Бизнес, Общество , Росреестр, земельный участок
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта
Юрист Житомирская: с 1 марта сделки с землей невозможны без данных о границах участка
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные действия с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, невозможны, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.
Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок
Отсутствие точных границ участка может привести к определённым правовым и финансовым рискам:
- Возможны споры с соседями из-за наложения границ земельных участков;
- Покупатель не уверен, что приобретает именно тот участок, который ему показывают;
- Затрудняется строительство, так как объект может частично оказаться на чужой земле.
Что в этой ситуации делать собственникам?
1.Проверить наличие границ на публичной кадастровой карте или в выписке ЕГРН;
2.Если границы не учтены, обратиться к кадастровому инженеру для межевания;
3.Согласовать границы с соседями и подать межевой план в Росреестр.
Как это повлияет на сделки с недвижимостью?
"Теперь покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", - указала Житомирская.
Новая норма направлена на упрощение сделок, защиту прав собственников и снижение числа земельных споров. Владельцам рекомендуется заранее проверить наличие границ и при необходимости провести межевание, чтобы избежать возможных сложностей с регистрацией, заключила юрист.