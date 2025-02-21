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Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта

Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта - 21.02.2025, ПРАЙМ

Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T03:03+0300

2025-02-21T03:03+0300

2025-02-21T03:03+0300

недвижимость

бизнес

общество

росреестр

земельный участок

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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные действия с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, невозможны, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.Отсутствие точных границ участка может привести к определённым правовым и финансовым рискам:Что в этой ситуации делать собственникам?Как это повлияет на сделки с недвижимостью?"Теперь покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", - указала Житомирская.Новая норма направлена на упрощение сделок, защиту прав собственников и снижение числа земельных споров. Владельцам рекомендуется заранее проверить наличие границ и при необходимости провести межевание, чтобы избежать возможных сложностей с регистрацией, заключила юрист.

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недвижимость, бизнес, общество , росреестр, земельный участок