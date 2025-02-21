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Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта - 21.02.2025, ПРАЙМ
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта
С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T03:03+0300
2025-02-21T03:03+0300
недвижимость
бизнес
общество
росреестр
земельный участок
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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные действия с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, невозможны, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.Отсутствие точных границ участка может привести к определённым правовым и финансовым рискам:Что в этой ситуации делать собственникам?Как это повлияет на сделки с недвижимостью?"Теперь покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", - указала Житомирская.Новая норма направлена на упрощение сделок, защиту прав собственников и снижение числа земельных споров. Владельцам рекомендуется заранее проверить наличие границ и при необходимости провести межевание, чтобы избежать возможных сложностей с регистрацией, заключила юрист.
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недвижимость, бизнес, общество , росреестр, земельный участок
Недвижимость, Бизнес, Общество , Росреестр, земельный участок
03:03 21.02.2025
 
Владельцев земельных участков предупредили об ограничении сделок с 1 марта

Юрист Житомирская: с 1 марта сделки с землей невозможны без данных о границах участка

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых москвичей
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© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Закон о регистрации недвижимости, внесенные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ. Теперь регистрационные действия с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, невозможны, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.
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Юрист рассказал, что будет грозить за неухоженный участок
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Отсутствие точных границ участка может привести к определённым правовым и финансовым рискам:
  • Возможны споры с соседями из-за наложения границ земельных участков;
  • Покупатель не уверен, что приобретает именно тот участок, который ему показывают;
  • Затрудняется строительство, так как объект может частично оказаться на чужой земле.
Что в этой ситуации делать собственникам?
  1. 1.
    Проверить наличие границ на публичной кадастровой карте или в выписке ЕГРН;
  2. 2.
    Если границы не учтены, обратиться к кадастровому инженеру для межевания;
  3. 3.
    Согласовать границы с соседями и подать межевой план в Росреестр.
Как это повлияет на сделки с недвижимостью?
"Теперь покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", - указала Житомирская.
Новая норма направлена на упрощение сделок, защиту прав собственников и снижение числа земельных споров. Владельцам рекомендуется заранее проверить наличие границ и при необходимости провести межевание, чтобы избежать возможных сложностей с регистрацией, заключила юрист.
 
НедвижимостьБизнесОбществоРосреестрземельный участок
 
 
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