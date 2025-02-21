https://1prime.ru/20250221/zerno-855142291.html
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна - 21.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:11+0300
2025-02-21T16:11+0300
2025-02-21T16:13+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3fff39e1d5b1dab9836c743b38a1e6f8.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных актов. Обе группы цен будут действовать "с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года" по всем субъектам РФ (указаны без учета НДС). Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2024 года и 2025 года. Цены будут согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в тексте документа. Минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу третьего класса предлагается установить на уровне 13,5 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 12,9 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно проекту, составляют 10,7 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 11,4 тысячи рублей за тонну. В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 14,9 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 14,2 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже третьего класса предлагается установить на уровне 11,8 тысяч рублей, на ячмень - 12,5 тысячи рублей. Действующая в настоящее время минимальная закупочная цена (без НДС) на мягкую пшеницу третьего класса установлена на уровне 14,2 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,7 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 10,4 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,4 тысячи рублей за тонну. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Московской биржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу.
https://1prime.ru/20250221/khleb-855137627.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4091a4bce033c1eda2881d4b65a37589.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, рф, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, Минсельхоз
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
Минсельхоз РФ установит минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных актов.
Обе группы цен будут действовать "с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года" по всем субъектам РФ (указаны без учета НДС). Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2024 года и 2025 года. Цены будут согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в тексте документа.
Минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу третьего класса предлагается установить на уровне 13,5 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 12,9 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно проекту, составляют 10,7 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 11,4 тысячи рублей за тонну.
В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 14,9 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 14,2 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже третьего класса предлагается установить на уровне 11,8 тысяч рублей, на ячмень - 12,5 тысячи рублей.
Действующая в настоящее время минимальная закупочная цена (без НДС) на мягкую пшеницу третьего класса установлена на уровне 14,2 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,7 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 10,4 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,4 тысячи рублей за тонну.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Московской биржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу.
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке хлеба в России стабильной