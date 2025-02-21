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Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна - 21.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250221/zerno-855142291.html
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна - 21.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна
Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:11+0300
2025-02-21T16:13+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
минсельхоз
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных актов. Обе группы цен будут действовать "с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года" по всем субъектам РФ (указаны без учета НДС). Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2024 года и 2025 года. Цены будут согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в тексте документа. Минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу третьего класса предлагается установить на уровне 13,5 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 12,9 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно проекту, составляют 10,7 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 11,4 тысячи рублей за тонну. В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 14,9 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 14,2 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже третьего класса предлагается установить на уровне 11,8 тысяч рублей, на ячмень - 12,5 тысячи рублей. Действующая в настоящее время минимальная закупочная цена (без НДС) на мягкую пшеницу третьего класса установлена на уровне 14,2 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,7 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 10,4 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,4 тысячи рублей за тонну. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Московской биржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу.
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сельское хозяйство, рф, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, Минсельхоз
16:11 21.02.2025 (обновлено: 16:13 21.02.2025)
 
Минсельхоз предложил минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна

Минсельхоз РФ установит минимальные цены по госинтервенциям на рынке зерна

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует установить предельные минимальные и максимальные цены, при достижении которых в 2025-2026 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных актов.
Обе группы цен будут действовать "с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года" по всем субъектам РФ (указаны без учета НДС). Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь не ниже третьего класса и ячмень. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2024 года и 2025 года. Цены будут согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в тексте документа.
Минимальные закупочные цены на мягкую пшеницу третьего класса предлагается установить на уровне 13,5 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 12,9 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно проекту, составляют 10,7 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 11,4 тысячи рублей за тонну.
В свою очередь предлагаемый предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 14,9 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 14,2 тысячи рублей. Максимальную цену на рожь не ниже третьего класса предлагается установить на уровне 11,8 тысяч рублей, на ячмень - 12,5 тысячи рублей.
Действующая в настоящее время минимальная закупочная цена (без НДС) на мягкую пшеницу третьего класса установлена на уровне 14,2 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,7 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 10,4 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,4 тысячи рублей за тонну.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Торги расчетными фьючерсами на пшеницу стартовали на срочном рынке Московской биржи в августе 2022 года. Базовым активом фьючерса выступает биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и формируемый по итогам биржевых товарных аукционов на пшеницу.
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