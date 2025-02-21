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Стоимость золота снижается в преддверии данных по экономике США

Стоимость золота снижается в преддверии данных по экономике США - 21.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается в преддверии данных по экономике США

Цена на золото в пятницу утром снижается в преддверии выхода данных по экономике США, свидетельствуют данные торговых площадок. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:16+0300

2025-02-21T09:16+0300

2025-02-21T09:16+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром снижается в преддверии выхода данных по экономике США, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 14,11 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,48% - до 2 941,99 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,73% - до 33,24 доллара за унцию. В пятницу инвесторы ожидают публикацию окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в феврале показатель сократился до 67,8 пункта с уровня января в 71,1 пункта, что совпадает с предварительной оценкой. Экономические данные по стране могут отразиться на курсе доллара. На данный момент индекс доллара курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,13%, до 106,5 пункта, что несколько снижает спрос на золото среди держателей других валют.

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золото