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Золото дорожает восьмую неделю подряд - 21.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250221/zoloto-855148506.html
Золото дорожает восьмую неделю подряд
Золото дорожает восьмую неделю подряд - 21.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает восьмую неделю подряд
Стоимость золота в пятницу вечером снижается, при этом готовясь показать рост восьмую неделю подряд после обновления очередного исторического рекорда,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:55+0300
2025-02-21T18:55+0300
экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается, при этом готовясь показать рост восьмую неделю подряд после обновления очередного исторического рекорда, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,45 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,48% - до 2 941,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,38% - до 33,023 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота прибавила более 1,5%, также в четверг цена впервые превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Таким образом, это может стать восьмой неделей роста подряд, за это время цена золота суммарно выросла более чем на 10%. Сдерживает стоимость золота при этом укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,28% - до 106,66 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
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золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
18:55 21.02.2025
 
Золото дорожает восьмую неделю подряд

Цена на золото готовится показать рост восьмую неделю подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается, при этом готовясь показать рост восьмую неделю подряд после обновления очередного исторического рекорда, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,45 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,48% - до 2 941,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,38% - до 33,023 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота прибавила более 1,5%, также в четверг цена впервые превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Таким образом, это может стать восьмой неделей роста подряд, за это время цена золота суммарно выросла более чем на 10%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Вчера, 19:03
Сдерживает стоимость золота при этом укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,28% - до 106,66 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
 
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