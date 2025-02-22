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ФРГ не заинтересована в компромиссе по Украине, считает депутат АдГ - 22.02.2025, ПРАЙМ
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ФРГ не заинтересована в компромиссе по Украине, считает депутат АдГ
ФРГ не заинтересована в компромиссе по Украине, считает депутат АдГ - 22.02.2025, ПРАЙМ
ФРГ не заинтересована в компромиссе по Украине, считает депутат АдГ
Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта. Об этом заявил агентству РИА Новости депутат и координатор | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T12:35+0300
2025-02-22T12:36+0300
политика
адг
германия
украина
конфликт
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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - ПРАЙМ. Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта. Об этом заявил агентству РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.По мнению депутата, несмотря на то, что Украина является большой страной, она значительно уступает по размерам России, кроме того, на Украине гораздо меньше ресурсов. В связи с этим Украина без поддержки европейских и американских войск не сможет одержать победу на поле боя, заявил он."Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе. То есть, западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения", - сказал собеседник агентства.
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адг, германия, украина, конфликт
Политика, АдГ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, конфликт
12:35 22.02.2025 (обновлено: 12:36 22.02.2025)
 
ФРГ не заинтересована в компромиссе по Украине, считает депутат АдГ

Депутат АдГ: необходимо решить конфликт на Украине, но Германия этого не хочет

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© flickr.com / tjuel
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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - ПРАЙМ. Германия не проявляет интереса к компромиссу по Украине, несмотря на необходимость решения конфликта. Об этом заявил агентству РИА Новости депутат и координатор работы фракции АдГ в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага.
По мнению депутата, несмотря на то, что Украина является большой страной, она значительно уступает по размерам России, кроме того, на Украине гораздо меньше ресурсов. В связи с этим Украина без поддержки европейских и американских войск не сможет одержать победу на поле боя, заявил он.
"Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю её ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе. То есть, западноевропейские государства и Германия в основном не проявляют интереса к поиску компромиссного решения", - сказал собеседник агентства.
Флаг Германии, Берлин
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ПолитикаАдГГЕРМАНИЯУКРАИНАконфликт
 
 
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