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Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России

Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России - 22.02.2025, ПРАЙМ

Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России

Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T08:19+0300

2025-02-22T08:19+0300

2025-02-22T08:19+0300

экономика

россия

mcdonald's

kfc

british american tobacco

бренды

иностранные бренды

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам - у McDonald's. Из-за потери российского рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов. Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше - скромные 4 миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали у себя датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус было списано 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения, Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов. Производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов, сладкой газировки Coca-Cola - 195,4 миллиона, и 112 миллионов - Kellogg's, выпускавшая для российских потребителей крупы и сладости. Кроме продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным: капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов, Whirlpool - на 333 миллиона долларов, а Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов долларов. Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона долларов, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона долларов на покрытие убытков из-за ухода из России. Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше - 657 миллионов. Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые - 35 и 30 миллионов, соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше - 126 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250222/mironov-855154814.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, mcdonald's, kfc, british american tobacco, бренды, иностранные бренды