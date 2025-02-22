https://1prime.ru/20250222/brendy-855156048.html
Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России
Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России - 22.02.2025, ПРАЙМ
Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России
Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T08:19+0300
2025-02-22T08:19+0300
2025-02-22T08:19+0300
экономика
россия
mcdonald's
kfc
british american tobacco
бренды
иностранные бренды
https://cdnn.1prime.ru/img/83631/25/836312511_0:131:1985:1248_1920x0_80_0_0_ca266584cb0c164db2817a12eaffce54.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам - у McDonald's. Из-за потери российского рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов. Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше - скромные 4 миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали у себя датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус было списано 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения, Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов. Производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов, сладкой газировки Coca-Cola - 195,4 миллиона, и 112 миллионов - Kellogg's, выпускавшая для российских потребителей крупы и сладости. Кроме продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным: капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов, Whirlpool - на 333 миллиона долларов, а Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов долларов. Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона долларов, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона долларов на покрытие убытков из-за ухода из России. Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше - 657 миллионов. Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые - 35 и 30 миллионов, соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше - 126 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20250222/mironov-855154814.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83631/25/836312511_74:0:1911:1378_1920x0_80_0_0_77acacbb41cd05479c776299a81d2177.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's, kfc, british american tobacco, бренды, иностранные бренды
Экономика, РОССИЯ, McDonald's, KFC, British American Tobacco, Бренды, иностранные бренды
Западные бренды потеряли почти 14 миллионов долларов, уйдя из России
Общие потери покинувших РФ западных брендов составили 13,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Западным брендам пришлось "заплатить" миллионы долларов за решение покинуть российский рынок: совокупные потери самых популярных среди отечественных потребителей компаний составили 13,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты.
Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые "траты" и по тем же причинам - у McDonald's. Из-за потери российского рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.
Ближайший конкурент "Мака" в лице Yum Brands, представленный куриными крылышками KFC, потерял в разы меньше - скромные 4 миллиона долларов, а бухгалтеры кофейного гиганта Starbucks списали в минус 20 миллионов долларов. При этом наиболее заметные потери в сегменте вредных привычек зафиксировали у себя датские пивовары из Carslberg: согласно отчетности компании за 2022-2024 годы, в минус было списано 7,6 миллиарда долларов. Для сравнения, Heineken потерял "всего" 324 миллиона долларов.
Производитель йогуртов Danone списал 757,7 миллиона долларов, сладкой газировки Coca-Cola - 195,4 миллиона, и 112 миллионов - Kellogg's, выпускавшая для российских потребителей крупы и сладости. Кроме продуктов питания, российский рынок лишился и некоторых крупных производителей бытовой техники. Для их бюджетов это решение тоже не прошло незамеченным: капитал Electrolux снизился на 35 миллионов долларов, Whirlpool - на 333 миллиона долларов, а Bosch оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов долларов.
Чистый убыток российской Uniqlo, который все еще числится на балансе материнской компании, составляет 158,36 миллиона долларов. Один из конкурентов этой сети в лице H&M зафиксировал убыток в 173,7 миллиона долларов, а Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) была вынуждена заложить в свой бюджет 227,6 миллиона долларов на покрытие убытков из-за ухода из России. Потери автомобильных гигантов оказались еще выше. Например, Ford лишился 158 миллионов долларов, а General Motors даже больше - 657 миллионов.
Кроме репутационных потерь, американские платежные системы Visa и Mastercard понесли и финансовые, причем почти сопоставимые - 35 и 30 миллионов, соответственно. Операционные издержки IT-гиганта Microsoft оказались многократно выше - 126 миллионов долларов.
Миронов назвал условие возвращения западных авиакомпаний в Россию