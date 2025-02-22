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В России сообщили об изменении требований для брендов при возвращении в РФ - 22.02.2025, ПРАЙМ
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В России сообщили об изменении требований для брендов при возвращении в РФ
В России сообщили об изменении требований для брендов при возвращении в РФ - 22.02.2025, ПРАЙМ
В России сообщили об изменении требований для брендов при возвращении в РФ
Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T12:02+0300
2025-02-22T12:02+0300
россия
бизнес
максим решетников
минпромторг
денис мантуров
бренды
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 фев - ПРАЙМ. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму. По словам министра, уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг. "Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", - отметил Решетников. В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил он. "В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов... Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", - добавил министр. Решетников напомнил, что Россия изначально говорила, что ответом на любые санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата - эта работа ведется постоянно. Правительство последовательно реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие. Проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая существенно снизила административное давление на бизнес. "В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", - заключил глава Минэкономразвития. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.
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россия, бизнес, максим решетников, минпромторг, денис мантуров, бренды
РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников, Минпромторг, Денис Мантуров, Бренды
12:02 22.02.2025
 
В России сообщили об изменении требований для брендов при возвращении в РФ

Решетников: при возвращении западных брендов нужно учитывать интересы бизнеса РФ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 фев - ПРАЙМ. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.
По словам министра, уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.
"Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", - отметил Решетников.
В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил он.
"В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов... Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", - добавил министр.
Решетников напомнил, что Россия изначально говорила, что ответом на любые санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата - эта работа ведется постоянно.
Правительство последовательно реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие. Проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая существенно снизила административное давление на бизнес.
"В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", - заключил глава Минэкономразвития.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.
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РОССИЯБизнесМаксим РешетниковМинпромторгДенис МантуровБренды
 
 
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