https://1prime.ru/20250222/britanija-855154357.html
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T03:38+0300
2025-02-22T03:38+0300
2025-02-22T03:38+0300
экономика
мировая экономика
рф
украина
великобритания
дональд трамп
сергей лавров
нато
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855154357.jpg?1740184728
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.
"(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание.
Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ.
Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
рф
украина
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, украина, великобритания, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
Telegraph: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.
"(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание.
Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ.
Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.