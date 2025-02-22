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СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля - 22.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля
Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T03:38+0300
2025-02-22T03:38+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве. "(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание. Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ. Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, рф, украина, великобритания, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
03:38 22.02.2025
 
СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля

Telegraph: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.
"(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание.
Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ.
Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМИД РФМИД
 
 
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