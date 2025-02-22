https://1prime.ru/20250222/britanija-855154357.html

СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля

СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля - 22.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Украине 24 февраля

Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T03:38+0300

2025-02-22T03:38+0300

2025-02-22T03:38+0300

экономика

мировая экономика

рф

украина

великобритания

дональд трамп

сергей лавров

нато

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855154357.jpg?1740184728

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Великобритания объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях в отношении РФ 24 февраля, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве. "(Премьер Британии – ред.) Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины", - пишет издание. Отмечается, что помимо военной помощи Британия планирует объявить и о новых санкциях в отношении РФ. Газета указывает, что новый британский пакет рискует вызвать раздражение в США, при том, что президент страны Дональд Трамп призывает Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

рф

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, украина, великобритания, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф, мид