https://1prime.ru/20250222/dnr-855153699.html
Российские военные установили российский флаг в ДНР
Российские военные установили российский флаг в ДНР - 22.02.2025, ПРАЙМ
Российские военные установили российский флаг в ДНР
Военнослужащие 68-ого армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в Донецкой Народной Республике. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T00:02+0300
2025-02-22T00:02+0300
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ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие 68-ого армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в Донецкой Народной Республике.
На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте.
На данный момент Минобороны пока не давало информацию об освобождении данного населенного пункта.
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общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
Российские военные установили российский флаг в ДНР
Российские военные установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в ДНР
ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие 68-ого армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в Донецкой Народной Республике.
На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте.
На данный момент Минобороны пока не давало информацию об освобождении данного населенного пункта.