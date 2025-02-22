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Российские военные установили российский флаг в ДНР

Российские военные установили российский флаг в ДНР - 22.02.2025, ПРАЙМ

Российские военные установили российский флаг в ДНР

Военнослужащие 68-ого армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в Донецкой Народной Республике. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T00:02+0300

2025-02-22T00:02+0300

2025-02-22T00:02+0300

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ЛУГАНСК, 21 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие 68-ого армейского корпуса группировки войск "Юг" установили российский флаг в населенном пункте Улаклы в Донецкой Народной Республике. На кадрах, предоставленных РИА Новости, бойцы водрузили флаг у одного из домов в населенном пункте. На данный момент Минобороны пока не давало информацию об освобождении данного населенного пункта.

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общество , россия