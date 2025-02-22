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Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных 3,08% - 22.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных 3,08%
Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных 3,08% - 22.02.2025, ПРАЙМ
Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных 3,08%
Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08%, при этом при нем она сокращалась в | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T07:15+0300
2025-02-22T07:15+0300
экономика
мировая экономика
банки
германия
москва
олаф шольц
ангела меркель
всемирный банк
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08%, при этом при нем она сокращалась в среднем за год вдвое быстрее, чем при предыдущем канцлере Ангеле Меркель, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Вклад Германии в мировой ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг своего максимума в 1991 году на уровне 5,4%. Тогда выпуск немецкой экономики составил 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты - 31,1 триллиона долларов. Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта. В то же время всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальный выпуск упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08%. Таким образом, при Шольце доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при Меркель. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
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мировая экономика, банки, германия, москва, олаф шольц, ангела меркель, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, Банки, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Всемирный банк
07:15 22.02.2025
 
Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных 3,08%

Доля Германии в глобальной экономике упала до минимальных в современной истории 3,08%

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Доля Германии в глобальной экономике во время канцлерства Олафа Шольца опустилась до минимальных в современной истории 3,08%, при этом при нем она сокращалась в среднем за год вдвое быстрее, чем при предыдущем канцлере Ангеле Меркель, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Вклад Германии в мировой ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, достиг своего максимума в 1991 году на уровне 5,4%. Тогда выпуск немецкой экономики составил 1,7 триллиона долларов, а остальной планеты - 31,1 триллиона долларов.
Затем в целом сформировался тренд на снижение вклада немецкого ВВП в глобальный, хотя в отдельные годы Германии удавалось переломить тренд и расти быстрее остальных стран. В целом за время правления Ангелы Меркель, которая занимала пост канцлера 16 лет, доля немецкой экономики сократилась на 0,62 процентного пункта.
В то же время всего за три полных года, которые Шольц был канцлером Германии, вклад страны в глобальный выпуск упал на 0,24 процентного пункта и по итогам 2024 года стал составлять минимальные в современной истории 3,08%.
Таким образом, при Шольце доля страны в мировой экономике в среднем в год снижалась вдвое быстрее, чем при Меркель.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
 
ЭкономикаМировая экономикаБанкиГЕРМАНИЯМОСКВАОлаф ШольцАнгела МеркельВсемирный банк
 
 
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