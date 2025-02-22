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Эксперт рассказал о модели регулирования топливного рынка

Эксперт рассказал о модели регулирования топливного рынка - 22.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о модели регулирования топливного рынка

Нынешняя модель регулирования рынка топлива в России, когда нефтяники сдерживают рост цен на АЗС в границах инфляции взамен на субсидии, сохранится до конца... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T07:30+0300

2025-02-22T07:30+0300

2025-02-22T07:30+0300

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Нынешняя модель регулирования рынка топлива в России, когда нефтяники сдерживают рост цен на АЗС в границах инфляции взамен на субсидии, сохранится до конца 2025 года, но уже в следующем году ситуация может измениться, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Действующая модель регулирования топливного рынка сохранится и в нынешнем году: в обмен на получение субсидий нефтяники будут удерживать розничные цены в границах инфляции. Объем поддержки отрасли по итогам нынешнего года достигнет почти 4 триллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, сдерживать рост цен нефтяникам помогают субсидии. Только в январе нефтеперерабатывающие заводы получили 333 миллиарда рублей в виде выплат по демпферу, обратному акцизу и инвестиционной надбавке, что на 23% больше, чем годом ранее. "Серьезных изменений на рынке можно ожидать в следующем году. Регулятор будет заинтересован в снижении субсидии, которые влияют на общий баланс нефтегазовых доходов. Тогда как у нефтяников в случае смягчения санкций появится возможность закупать оборудование для ремонта нефтеперерабатывающих заводов", - добавил Терешкин. Так, рост выпуска топлива может компенсировать риски скачка цен из-за сокращения бюджетной поддержки. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 миллиардов рублей.

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