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Google задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей
Google задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей - 22.02.2025, ПРАЙМ
Google задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей
Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T04:23+0300
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.
Более 21,5 миллиарда рублей взыскиваются в рамках 33 исполнительных производств, которые судебные приставы возбуждают с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году в было возбуждено исполнительное производство, по которому приставы приняли "обеспечительную меру неимущественного характера".
Последнее же исполнительное производство было возбуждено в ноябре прошлого года.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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технологии, финансы, москва, рф, роскомнадзор, youtube
Технологии, Экономика, Финансы, МОСКВА, РФ, Роскомнадзор, YouTube
Google задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей
Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.
Более 21,5 миллиарда рублей взыскиваются в рамках 33 исполнительных производств, которые судебные приставы возбуждают с ноября 2022 года. Кроме того, в 2021 году в было возбуждено исполнительное производство, по которому приставы приняли "обеспечительную меру неимущественного характера".
Последнее же исполнительное производство было возбуждено в ноябре прошлого года.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.