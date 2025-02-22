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СМИ: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают казни - 22.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают казни
СМИ: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают казни - 22.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают казни
Компания по разработке искусственного интеллекта xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выясняет, почему ее сервис искусственного... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T19:16+0300
2025-02-22T19:16+0300
илон маск
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Компания по разработке искусственного интеллекта xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выясняет, почему ее сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok сгенерировал ответ, согласно которому президент США Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, сообщает издание Verge. В четверг компания xAI объявила, что теперь сервис Grok 3 доступен всем пользователям бесплатно. "(Компания - ред.) xAI заявила, что расследует, почему ее чат-бот Grok AI предположил, что и... Трамп, и Маск заслуживают смертной казни. xAI уже устранила эту проблему, и Grok больше не будет давать рекомендаций относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни", - пишет издание. Согласно сообщению Verge, на особо сформулированный запрос о том, кто из ныне живущих в Америке заслуживал бы смертной казни за то, что он сделал, Grok изначально отвечал "Джеффри Эпштейн". Когда же пользователь сообщал ему, что Эпштейн мертв, ответ ИИ менялся на "Дональд Трамп". Ответ "Илон Маск" Grok выдавал в ответ на тот же запрос, но при этом учитывая "влияние на общественный дискурс и технологии". Теперь, как отмечает издание со ссылкой на руководителя инженерного отдела xAI Игоря Бабушкина, ИИ отвечает на вопросы о смертной казни иначе: "Как ИИ, я не имею права делать этот выбор". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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илон маск, дональд трамп, сша, ии
Илон Маск, Дональд Трамп, США, ИИ
19:16 22.02.2025
 
СМИ: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают казни

Verge: модель ИИ Grok сочла, что ее владелец Маск и Трамп заслуживают смертной казни

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Компания по разработке искусственного интеллекта xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выясняет, почему ее сервис искусственного интеллекта (ИИ) Grok сгенерировал ответ, согласно которому президент США Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, сообщает издание Verge.
В четверг компания xAI объявила, что теперь сервис Grok 3 доступен всем пользователям бесплатно.
"(Компания - ред.) xAI заявила, что расследует, почему ее чат-бот Grok AI предположил, что и... Трамп, и Маск заслуживают смертной казни. xAI уже устранила эту проблему, и Grok больше не будет давать рекомендаций относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни", - пишет издание.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok
18 февраля, 12:54
Согласно сообщению Verge, на особо сформулированный запрос о том, кто из ныне живущих в Америке заслуживал бы смертной казни за то, что он сделал, Grok изначально отвечал "Джеффри Эпштейн". Когда же пользователь сообщал ему, что Эпштейн мертв, ответ ИИ менялся на "Дональд Трамп".
Ответ "Илон Маск" Grok выдавал в ответ на тот же запрос, но при этом учитывая "влияние на общественный дискурс и технологии".
Теперь, как отмечает издание со ссылкой на руководителя инженерного отдела xAI Игоря Бабушкина, ИИ отвечает на вопросы о смертной казни иначе: "Как ИИ, я не имею права делать этот выбор".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
 
Илон МаскДональд ТрампСШАИИ
 
 
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