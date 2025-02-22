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Эксперты узнали, что помешает iPhone 16e завоевать российский рынок - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты узнали, что помешает iPhone 16e завоевать российский рынок
Эксперты узнали, что помешает iPhone 16e завоевать российский рынок - 22.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты узнали, что помешает iPhone 16e завоевать российский рынок
Новый iPhone 16e не сможет завоевать популярность на российском рынке, и причина этому - слабый процессор, отсутствие поддержки ряда технологий, а также высокая | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T13:28+0300
2025-02-22T13:28+0300
iphone
технологии
бизнес
смартфоны
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Новый iPhone 16e не сможет завоевать популярность на российском рынке, и причина этому - слабый процессор, отсутствие поддержки ряда технологий, а также высокая цена, которая относит устройство не к бюджетному, а к среднему классу, таким мнением с РИА Новости поделились эксперты сервиса быстрого выкупа техники "ДамПродам". "Ожидать, что в ближайшие год-два iPhone 16e станет популярным, не стоит. Во-первых, у смартфона есть несколько спорных решений, призванных удешевить устройство. Например, нет поддержки MagSafe и процессор еще слабее, чем в iPhone 16 (а в нем он слабее, чем в iPhone 16 Pro), а также нет Dynamic Island, на фоне которого "челка" выглядит устаревшей", - сказали в сервисе. MagSafe - это система беспроводной зарядки и крепления аксессуаров для Apple-устройств. Dynamic Island - функциональный вырез на дисплее, в котором скрываются датчики Face ID и фронтальная камера. "Во-вторых, у нового айфона слишком высокая цена - от 599 долларов. Этот смартфон не позиционируется в качестве бюджетного варианта, а относится к среднему классу. При этом на российском рынке, на котором бывшие официалы предлагают новинку за 78 тысяч рублей, за эти же деньги можно купить полноценный iPhone 16 или немного накинуть и iPhone 16 Pro, а не их урезанные версии", - добавили там. Эксперты предположили, что у новинки будет шанс стать "народным айфоном", если стоимость смартфона снизится до 45-50 тысяч рублей - однако потребуется время, чтобы сбавить цену. Однако продажи бюджетных моделей от Apple всегда были небольшими: от 20 миллионов (iPhone SE 1) до 50 миллионов штук (iPhone SE 2) за весь период официальных продаж против 100-200 миллионов флагманов по различным данным. Также на вторичном рынке устройства SE не пользовались популярностью. Сейчас выпуск нового iPhone 16e обусловлен стремлением компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов среднего класса, считают специалисты "ДамПродам". "В условиях насыщения рынка флагманскими моделями, более доступные устройства позволяют привлечь новую аудиторию", - пояснили эксперты. Американская корпорация Apple в минувшую среду представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence. Смартфон стал доступен для предзаказа 21 февраля, в США и ряде других стран он появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах. Российские ритейлеры рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ на iPhone 16е, минимальная стоимость находится в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей в зависимости от магазина.
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5
4.7
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iphone, технологии, бизнес, смартфоны, продажи смартфонов
iPhone, Технологии, Бизнес, смартфоны, продажи смартфонов
13:28 22.02.2025
 
Эксперты узнали, что помешает iPhone 16e завоевать российский рынок

"ДамПродам": слабый процессор и высокая цена помешают iPhone 16e завоевать рынок РФ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 в Москве
Презентация iPhone 16 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Новый iPhone 16e не сможет завоевать популярность на российском рынке, и причина этому - слабый процессор, отсутствие поддержки ряда технологий, а также высокая цена, которая относит устройство не к бюджетному, а к среднему классу, таким мнением с РИА Новости поделились эксперты сервиса быстрого выкупа техники "ДамПродам".
"Ожидать, что в ближайшие год-два iPhone 16e станет популярным, не стоит. Во-первых, у смартфона есть несколько спорных решений, призванных удешевить устройство. Например, нет поддержки MagSafe и процессор еще слабее, чем в iPhone 16 (а в нем он слабее, чем в iPhone 16 Pro), а также нет Dynamic Island, на фоне которого "челка" выглядит устаревшей", - сказали в сервисе.
MagSafe - это система беспроводной зарядки и крепления аксессуаров для Apple-устройств. Dynamic Island - функциональный вырез на дисплее, в котором скрываются датчики Face ID и фронтальная камера.
"Во-вторых, у нового айфона слишком высокая цена - от 599 долларов. Этот смартфон не позиционируется в качестве бюджетного варианта, а относится к среднему классу. При этом на российском рынке, на котором бывшие официалы предлагают новинку за 78 тысяч рублей, за эти же деньги можно купить полноценный iPhone 16 или немного накинуть и iPhone 16 Pro, а не их урезанные версии", - добавили там.
Эксперты предположили, что у новинки будет шанс стать "народным айфоном", если стоимость смартфона снизится до 45-50 тысяч рублей - однако потребуется время, чтобы сбавить цену. Однако продажи бюджетных моделей от Apple всегда были небольшими: от 20 миллионов (iPhone SE 1) до 50 миллионов штук (iPhone SE 2) за весь период официальных продаж против 100-200 миллионов флагманов по различным данным. Также на вторичном рынке устройства SE не пользовались популярностью.
Сейчас выпуск нового iPhone 16e обусловлен стремлением компании укрепить свои позиции на рынке смартфонов среднего класса, считают специалисты "ДамПродам". "В условиях насыщения рынка флагманскими моделями, более доступные устройства позволяют привлечь новую аудиторию", - пояснили эксперты.
Американская корпорация Apple в минувшую среду представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence. Смартфон стал доступен для предзаказа 21 февраля, в США и ряде других стран он появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах. Российские ритейлеры рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ на iPhone 16е, минимальная стоимость находится в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей в зависимости от магазина.
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