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Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году

Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году - 22.02.2025, ПРАЙМ

Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году

Оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T16:04+0300

2025-02-22T16:04+0300

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сергей собянин

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технологии

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Уход многих иностранных компаний и сервисов с российского рынка стимулировал спрос на отечественные высокотехнологичные продукты... Оборот ИТ-сферы столицы постоянно растёт — в 2024-м он увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах. Московские фирмы заработали 4,9 триллиона рублей", - написал он в Telegram-канале. Собянин уточнил, что большую часть суммы выручили разработчики программного обеспечения и ИТ-консалтинг. Остальное — создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ и другие ИТ-компании. На столицу приходится 70,9% оборота ИТ-сектора страны. В Реестре российского программного обеспечения Минцифры России зарегистрировано почти 8,8 тысячи единиц разработанного в Москве ПО. Мэр напомнил, что в Москве разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр мер поддержки, среди них — сниженные налоговые ставки, льготное кредитование и упрощенная система трудоустройства иностранных сотрудников.

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россия, москва, сергей собянин, минцифры, технологии