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Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году - 22.02.2025, ПРАЙМ
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Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году
Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году - 22.02.2025, ПРАЙМ
Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году
Оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T16:04+0300
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россия
москва
сергей собянин
минцифры
технологии
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Уход многих иностранных компаний и сервисов с российского рынка стимулировал спрос на отечественные высокотехнологичные продукты... Оборот ИТ-сферы столицы постоянно растёт — в 2024-м он увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах. Московские фирмы заработали 4,9 триллиона рублей", - написал он в Telegram-канале. Собянин уточнил, что большую часть суммы выручили разработчики программного обеспечения и ИТ-консалтинг. Остальное — создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ и другие ИТ-компании. На столицу приходится 70,9% оборота ИТ-сектора страны. В Реестре российского программного обеспечения Минцифры России зарегистрировано почти 8,8 тысячи единиц разработанного в Москве ПО. Мэр напомнил, что в Москве разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр мер поддержки, среди них — сниженные налоговые ставки, льготное кредитование и упрощенная система трудоустройства иностранных сотрудников.
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россия, москва, сергей собянин, минцифры, технологии
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Минцифры, Технологии
16:04 22.02.2025
 
Собянин отметил рост оборота ИТ-сферы Москвы в 2024 году

Собянин: оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3%

© POOL | Перейти в медиабанкС. Собянин
С. Собянин
© POOL
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Оборот ИТ-сферы Москвы в 2024 году увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уход многих иностранных компаний и сервисов с российского рынка стимулировал спрос на отечественные высокотехнологичные продукты... Оборот ИТ-сферы столицы постоянно растёт — в 2024-м он увеличился на 29,3% в сопоставимых ценах. Московские фирмы заработали 4,9 триллиона рублей", - написал он в Telegram-канале.
Собянин уточнил, что большую часть суммы выручили разработчики программного обеспечения и ИТ-консалтинг. Остальное — создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ и другие ИТ-компании.
На столицу приходится 70,9% оборота ИТ-сектора страны. В Реестре российского программного обеспечения Минцифры России зарегистрировано почти 8,8 тысячи единиц разработанного в Москве ПО.
Мэр напомнил, что в Москве разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр мер поддержки, среди них — сниженные налоговые ставки, льготное кредитование и упрощенная система трудоустройства иностранных сотрудников.
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