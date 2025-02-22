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S P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
S P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана - 22.02.2025, ПРАЙМ
S P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный", сообщает в... | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T06:57+0300
2025-02-22T06:57+0300
2025-02-22T06:57+0300
экономика
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казахстан
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АСТАНА, 22 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный", сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики.
"Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный". Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по прогнозам аналитиков агентства, ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг.
"S&P отмечают, что планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост", - сказано в сообщении минэкономики республики.
В публикации уточняется, что среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда Казахстана позволят сократить дефицит бюджета.
Также S&P указали на устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам, по мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность, заключили в министерстве экономики республики.
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мировая экономика, казахстан, s&p
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, S&P
S P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
S P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3"
АСТАНА, 22 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный", сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики.
"Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный". Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по прогнозам аналитиков агентства, ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг.
"S&P отмечают, что планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост", - сказано в сообщении минэкономики республики.
В публикации уточняется, что среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда Казахстана позволят сократить дефицит бюджета.
Также S&P указали на устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам, по мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность, заключили в министерстве экономики республики.